Maltempo in arrivo sull’Italia dopo il sole ecco la pioggia | le previsioni meteo

Dopo giorni di sole, le previsioni indicano un peggioramento del tempo sull’Italia nella prossima settimana. Mentre il ponte del 1° maggio si svolge senza problemi, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di pioggia e maltempo. Le previsioni meteo segnalano un ritorno delle precipitazioni che interesseranno varie regioni del paese, segnando una svolta rispetto alle giornate soleggiate dei giorni scorsi.

(Adnkronos) – Tutto bene sul fronte meteo per il ponte del 1° maggio, ma dalla prossima settimana torneranno le piogge. Tempo di una breve tregua, insomma, con condizioni meteorologiche eccellenti per le tradizionali grigliate e gite fuori porta, e poi ecco di nuovo il maltempo. Le prime nubi arriveranno domenica, quindi la nuova settimana si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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