Una perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, portando con sé una settimana di maltempo intenso. Le previsioni indicano un aumento dell’instabilità atmosferica, con possibilità di temporali e nubifragi in diverse regioni. I modelli meteorologici concordano nel prevedere un’assenza di alta pressione stabile, che potrebbe favorire condizioni di maltempo prolungato. La situazione climatica si mantiene in evoluzione, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Roma, 10 maggio 2026 – Ci aspetta una settimana burrascosa, almeno dal punto di vista meteorologico. I principali modelli matematici convergono: saranno giorni di spiccata instabilità in Italia a causa di una perturbazione atlantica che manterrà l’alta pressione lontana dallo Stivale. Il peggioramento diventerà più marcato a partire da giovedì-venerdì, quando è atteso un sensibile calo delle temperature che colpirà prima il Nord e poi il resto della penisola. Sulle Alpi la quota neve potrebbe scendere a livelli insoliti per il mese di maggio, con possibili sconfinamenti verso i 1.200 metri durante i rovesci più intensi di giovedì 14. Accumuli significativi a partire dai 2mila metri.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Treno di perturbazioni sull’Italia con break termico e rischio nubifragi: dove e quando. Il maltempo accelera

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