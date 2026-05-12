Meteo molto incerto per il prossimo fine settimana
Il meteo del fine settimana resta molto incerto, secondo gli esperti di 3BMeteo. Le previsioni indicano una variabilità significativa, con possibilità di pioggia e temperature che potrebbero oscillare. Ancora non sono state fornite previsioni precise, e le condizioni potrebbero cambiare nel corso dei prossimi giorni. La situazione richiede attenzione, soprattutto per chi ha programmato spostamenti o attività all'aperto.
Ci sono molti dubbi sul meteo del prossimo weekend così come descritto dagli esperti di 3BMeteo. Le analisi mostrano la possibilità che sul Mediterraneo e in particolare sull'area tirrenica si formi un vortice ciclonico piuttosto profondo, fino a 995hPa nella giornata di sabato. Se la previsione verrà confermata avremo piogge e temporali anche forti accompagnati da venti ciclonici fino a 8090kmh e temperature in netto calo. Il minimo dovrebbe approfondirsi nella giornata di sabato sul Tirreno settentrionale. La perturbazione associata al vortice porterà rovesci e temporali entro il pomeriggio su tutte le regioni centrali e gran parte del Nord con qualche apertura solo al Nordovest.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
IL METEO PER IL FINE SETTIMANA | 30/01/2026
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