Meteo molto incerto per il prossimo fine settimana

Da ilsipontino.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il meteo del fine settimana resta molto incerto, secondo gli esperti di 3BMeteo. Le previsioni indicano una variabilità significativa, con possibilità di pioggia e temperature che potrebbero oscillare. Ancora non sono state fornite previsioni precise, e le condizioni potrebbero cambiare nel corso dei prossimi giorni. La situazione richiede attenzione, soprattutto per chi ha programmato spostamenti o attività all'aperto.

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Ci sono molti dubbi sul meteo del prossimo weekend così come descritto dagli esperti di 3BMeteo. Le analisi mostrano la possibilità che sul Mediterraneo e in particolare sull'area tirrenica si formi un vortice ciclonico piuttosto profondo, fino a 995hPa nella giornata di sabato. Se la previsione verrà confermata avremo piogge e temporali anche forti accompagnati da venti ciclonici fino a 8090kmh e temperature in netto calo. Il minimo dovrebbe approfondirsi nella giornata di sabato sul Tirreno settentrionale. La perturbazione associata al vortice porterà rovesci e temporali entro il pomeriggio su tutte le regioni centrali e gran parte del Nord con qualche apertura solo al Nordovest.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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