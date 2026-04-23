meteo clima molto mite nel prossimo weekend

Le previsioni meteo indicano che nel prossimo fine settimana, intorno al 25 aprile, l’alta pressione si rafforzerà sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Questo garantirà condizioni di tempo stabile e caratterizzato da sole. Le temperature saranno molto miti, favorendo giornate piacevoli e senza pioggia. Le condizioni climatiche saranno favorevoli per attività all’aperto e spostamenti.

Durante il weekend del 25 aprile l’area di alta pressione si intensificherà anche sul Mediterraneo centrale e sopra l’Italia assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato. Le temperature, particolarmente al Nord, saranno in rialzo e torneranno a superare i valori tipici del periodo con picchi di 26-27 gradi. Sabato 25 aprile: tempo soleggiato su tutto il Paese, salvo per la possibilità di modesti annuvolamenti in Calabria e lungo le coste della Liguria.Venti: per lo più di debole intensità. Temperature in ulteriore lieve rialzo. Domenica 26 giornata all’insegna del sole come la precedente. Temperature stazionarie o in ulteriore aumento, in particolare al Sud e sulla pianura padana.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Aria Umida e Molto Mite – Previsioni Meteo 15 Gennaio

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