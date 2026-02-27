Meteo Genova e Liguria | le previsioni per il fine settimana

Il fine settimana si avvicina, portando con sé un cambiamento nelle condizioni meteo della regione. Le temperature si mantengono abbastanza miti, e le previsioni indicano un andamento variabile con possibili precipitazioni. Le giornate si allungano lentamente, preparandosi all’arrivo della primavera, anche se il cambio dell’ora avverrà tra circa un mese. Gli esperti monitorano costantemente le variazioni climatiche previste per i prossimi giorni.

Nuovo fine settimana alle porte a cavallo tra febbraio e marzo. Si avvicina la primavera e le giornate si allungano, ma per il cambio dell'ora bisognerà aspettare ancora un mese (la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026). Nel frattempo ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per Immacolata e settimanaSi avvicina la festa dell'Immacolata, lunedì 8 dicembre 2025, che apre una nuova settimana e la marcia di avvicinamento ufficiale al Natale.

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimanaIl meteo sarà molto variabile a Genova e in Liguria nella settimana in arrivo, tra giornate di sole e di pioggia.

Pioggia e neve sulla Liguria: le previsioni di 3BMeteo per il fine settimana

Temi più discussi: Meteo Liguria, le previsioni per la prima settimana di febbraio; Meteo LIGURIA Video: previsioni aggiornate; Meteo Liguria, ancora instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti; Meteo in Liguria, sabato di sole su tutta la regione. E le massime arrivano a 20 gradi.

Meteo in Liguria, temperature sopra la media e cielo nuvoloso. Possibile peggioramento lunedìL’alta pressione porterà stabilità e temperature sopra la media. Nel weekend nuvole e primi segnali di cambiamento, con possibili piogge a inizio settimana ... ilsecoloxix.it

Meteo, sulla Liguria ancora tempo stabile e temperature mitiIl promontorio anticiclonico di matrice subtropicale continua ad interessare il Mediterraneo e fino all’Europa centrale, ... ivg.it

Meteo, le temperature massime di oggi: +21°C a Genova - facebook.com facebook