Nelle prossime ore, il tempo nel Molise si presenterà caratterizzato da instabilità con temporali previsti sia nelle zone interne che sulla costa. Le previsioni indicano un calo delle temperature, con uno zero termico che dovrebbe diminuire tra martedì e mercoledì. Le aree più interessate dai fenomeni temporaleschi non sono state ancora definite con precisione. La situazione meteo resta sotto osservazione, con aggiornamenti che arriveranno nei prossimi giorni.

? Domande chiave Quando colpiranno esattamente i temporali nelle zone interne e sulla costa?. Come cambierà lo zero termico tra martedì e mercoledì?. Dove si concentreranno i rovesci più intensi nel pomeriggio?. Perché il bel tempo di giovedì sarà solo una breve parentesi?.? In Breve Martedì lo zero termico sull'Appennino si attesterà sui 3100 metri.. Mercoledì lo zero termico scenderà a 2500 metri con piogge e temporali.. Giovedì lo zero termico si stabilizzerà sui 2550 metri con schiarite.. Nuovo peggioramento meteo e calo termico previsti per il prossimo fine settimana.. Nuove piogge e temperature in calo colpiranno il Molise tra mercoledì e giovedì, con temporali previsti nelle aree interne e verso le coste dopo una giornata di martedì caratterizzata da sole e nubi in aumento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Molise: arriva l’instabilità, attesi temporali e calo termico

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