Allerta meteo instabilità e calo termico

Le previsioni meteo indicano per le prossime ore nuvolosità diffusa e precipitazioni residue in varie zone. Si registrerà un calo delle temperature, che sarà più evidente nel corso della giornata. Nella serata è previsto un progressivo miglioramento del tempo, con il ritorno a condizioni più stabili.

Il quadro meteorologico delle prossime ore sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa, precipitazioni residue e un sensibile abbassamento delle temperature, con un progressivo miglioramento atteso per la serata.Cielo e precipitazioniMattina: Nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge e rovesci sparsi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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