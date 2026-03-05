Maltempo allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 6 marzo | le regioni a rischio

Domani, venerdì 6 marzo, alcune regioni italiane saranno interessate da temporali intensi e rischio idrogeologico, secondo le allerte emesse dalla Protezione Civile. Le previsioni indicano un’ondata di maltempo improvvisa che coinvolgerà specifiche aree del paese, con livelli di allerta arancione e gialla. La situazione meteorologica richiede attenzione per le zone a rischio.

Maltempo in Sardegna, torna l’allerta arancione nel sud dell’isolaMaltempo in Sardegna il 6 marzo 2026: allerta arancione per rischio idrogeologico nel sud dell’isola con piogge diffuse e temporali ... cagliaripad.it

Allerta meteo in Sardegna: criticità arancione per rischio idrogeologico nel CampidanoLa Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico che interesserà diverse aree della Sardegna a partire dalla serata del 5 marzo e per l’intera gi ... sangavinomonreale.net

