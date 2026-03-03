Meteo le previsioni in Campania per martedì 3 marzo 2026

Per martedì 3 marzo 2026 in Campania, il tempo a Avellino sarà caratterizzato da cieli prevalentemente poco nuvolosi durante tutta la giornata, con qualche addensamento serale. Non sono previste precipitazioni e le condizioni atmosferiche rimarranno stabili nel corso delle ore. La giornata si svolgerà quindi con un clima generalmente sereno, senza variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 3 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2422m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2405m.

