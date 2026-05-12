Meteo Latina | ecco ancora le piogge anche a carattere di rovescio o temporale Nuova allerta
Le previsioni meteo per la zona di Latina segnalano ancora la possibilità di piogge, anche sotto forma di rovesci o temporali. Le condizioni atmosferiche sono influenzate da nuove perturbazioni che attraversano la regione, accompagnate da venti sostenuti e un calo delle temperature. Inoltre, sulle montagne del Centro-Nord si prevede la presenza di neve, mentre le allerte meteo sono state aggiornate a causa delle condizioni meteorologiche in evoluzione.
“Nuove perturbazioni in transito con rovesci, temporali, ma anche un calo delle temperature, venti sostenuti e neve sulle nostre montagne del Centro-Nord”. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com con uno sguardo a tutta la penisola italiana nei prossimi giorni.E condizioni di maltempo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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