Meteo Latina | ecco ancora le piogge anche a carattere di rovescio o temporale Nuova allerta

Da latinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le previsioni meteo per la zona di Latina segnalano ancora la possibilità di piogge, anche sotto forma di rovesci o temporali. Le condizioni atmosferiche sono influenzate da nuove perturbazioni che attraversano la regione, accompagnate da venti sostenuti e un calo delle temperature. Inoltre, sulle montagne del Centro-Nord si prevede la presenza di neve, mentre le allerte meteo sono state aggiornate a causa delle condizioni meteorologiche in evoluzione.

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“Nuove perturbazioni in transito con rovesci, temporali, ma anche un calo delle temperature, venti sostenuti e neve sulle nostre montagne del Centro-Nord”. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com con uno sguardo a tutta la penisola italiana nei prossimi giorni.E condizioni di maltempo.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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