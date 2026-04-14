Meteo Latina e Lazio | ancora piogge rischio rovesci o temporali Nuova allerta

Nella provincia di Latina e nel Lazio si registrano ancora piogge e il rischio di rovesci o temporali. Un’ulteriore allerta meteo è stata diramata per la regione, che si aggiunge alle previsioni di maltempo ancora in corso. Nonostante le aspettative di un miglioramento con il ritorno di giornate più soleggiate e primaverili, le condizioni climatiche rimangono instabili nel territorio pontino.