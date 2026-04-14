Meteo Latina e Lazio | ancora piogge rischio rovesci o temporali Nuova allerta
Nella provincia di Latina e nel Lazio si registrano ancora piogge e il rischio di rovesci o temporali. Un’ulteriore allerta meteo è stata diramata per la regione, che si aggiunge alle previsioni di maltempo ancora in corso. Nonostante le aspettative di un miglioramento con il ritorno di giornate più soleggiate e primaverili, le condizioni climatiche rimangono instabili nel territorio pontino.
Nuova allerta meteo nella provincia di Latina, e nel resto del Lazio. In attesa del sole e di nuovo delle belle giornate dal sapore primaverile, ancora maltempo anche nel territorio pontino, come avevano anticipato nei giorni scorsi gli esperti di 3bmeteo.com.Per la giornata di domani, mercoledì.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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