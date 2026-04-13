Meteo Italia | settimana instabile tra piogge vento sabbia sahariana e calo delle temperature

Nella prossima settimana, il tempo in Italia sarà caratterizzato da condizioni di instabilità con frequenti piogge e venti forti. Sono attese anche correnti di aria sahariana che porteranno sabbia nel cielo e un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Dopo un periodo di clima caldo e soleggiato, le previsioni indicano un cambiamento deciso nelle condizioni atmosferiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scenario generale: cambio drastico dopo il caldo. Dopo giorni caratterizzati da temperature quasi estive, l’Italia sta vivendo un netto cambiamento meteorologico. Un profondo vortice di origine mediterranea sta richiamando sull’intera Penisola masse d’aria instabili, umidità, vento e polveri sahariane. La settimana appena iniziata sarà quindi segnata da una situazione divisa: Nord e Sud spesso con condizioni molto diverse, almeno nella prima parte della settimana, prima di un graduale miglioramento ancora incerto e non uniforme. Polvere dal Sahara e piogge “sporche”. Secondo gli esperti, il sistema ciclonico in atto sta funzionando come un vero e proprio richiamo per la sabbia del deserto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo Italia: settimana instabile tra piogge, vento, sabbia sahariana e calo delle temperature Meteo, arrivano piogge e sabbia del Sahara: weekend instabile ma con temperature mitiDopo alcuni giorni caratterizzati da temperature insolitamente miti e da un clima quasi primaverile, il tempo si prepara a cambiare. Leggi anche: Meteo, gennaio si chiude tra piogge e temporali: vento forte e temperature in calo