Piogge e temporali in arrivo sull’Italia torna il maltempo | le previsioni meteo
Le previsioni meteorologiche annunciano un peggioramento del tempo sull'Italia, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni nel corso del fine settimana. Il sole, che ha caratterizzato i giorni precedenti, sarà temporaneamente sostituito da condizioni di maltempo. Le perturbazioni sono previste in diverse aree, portando con sé precipitazioni intense e temporali.
(Adnkronos) – Il sole? Solo un'illusione che avrà breve durata. Torna il maltempo sull'Italia, con piogge e temporali in arrivo a guastare il weekend. Specie al nord, spiegano infatti gli esperti nelle previsioni meteo di oggi sabato 9 maggio, il tempo cambierà radicalmente marcia nelle prossime ore, con rovesci abbondanti su diverse regioni. Lorenzo Tedici, meteorologo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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