Piogge e temporali in arrivo sull’Italia torna il maltempo | le previsioni meteo

Le previsioni meteorologiche annunciano un peggioramento del tempo sull'Italia, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni nel corso del fine settimana. Il sole, che ha caratterizzato i giorni precedenti, sarà temporaneamente sostituito da condizioni di maltempo. Le perturbazioni sono previste in diverse aree, portando con sé precipitazioni intense e temporali.

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