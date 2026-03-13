Abbondanti piogge e temporali nel fine settimana | le previsioni meteo

Tra sabato 14 e domenica 15 marzo sono previste forti piogge e temporali in molte regioni, con nevicate abbondanti sulle Alpi. La perturbazione atlantica che entra in scena nel fine settimana porterà un peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni intense e temporanee. Le previsioni indicano un cambiamento climatico significativo nel corso di quei giorni.

Tra sabato 14 e domenica 15 marzo si attende un nuovo peggioramento con piogge intense, temporali e nevicate abbondanti sulle Alpi, causati dall'arrivo di una perturbazione atlantica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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