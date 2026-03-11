Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio con piogge e temporali | più a rischio le coste
La Protezione Civile del Lazio ha emesso un'allerta meteo gialla per Roma e la regione, segnalando piogge e temporali in arrivo. Le aree più a rischio sono le zone costiere, dove sono previste precipitazioni intense. La comunicazione riguarda tutte le zone interessate, con particolare attenzione alle aree vicino al mare. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata comunicata al momento.
La Protezione Civile della Regione Lazio ha proclamato allerta meteo di colore giallo: le zone interessate sono quelle sul lato costiero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
