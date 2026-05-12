Meteo a Palermo tempo in prevalenza stabile e soleggiato | sabato attesa una perturbazione

A Palermo il cielo è in gran parte sereno e il tempo si mantiene stabile grazie alla presenza di un anticiclone. La Sicilia beneficia di aria più calda proveniente dal Nord Africa, che contribuisce a mantenere condizioni meteo soleggiate. Tuttavia, sabato si prevede l’arrivo di una perturbazione che potrebbe modificare la situazione atmosferica.

La Sicilia risente della vicinanza di un promontorio anticiclonico e dell’arrivo di aria più calda dal Nord Africa, con condizioni in prevalenza stabili e soleggiate. Le temperature sono in aumento, con punte fino a 28-30°C sui settori orientali. Sono le previsioni per la settimana di Francesco.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Palermo: Maltempo in Sicilia: allerta rossa e arancione

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