Meteo breve perturbazione in arrivo Poi torna il bel tempo per un weekend mite e stabile

Una breve perturbazione interesserà la Provincia di Rimini giovedì, portando alcune piogge che si indeboliranno nel corso della sera. Dopo questo passaggio, il tempo tornerà a essere stabile e il weekend sarà caratterizzato da condizioni miti e soleggiate. Le previsioni indicano un miglioramento rapido e una fase di tempo stabile nel fine settimana.

Una veloce e debole perturbazione scorrerà sulla Provincia di Rimini nella giornata di giovedì, distribuendo qualche pioggia che tenderà ad attenuarsi già in serata. La giornata di venerdì sarà più stabile, anche se fino al mattino saranno presenti foschie dense e nubi basse, in graduale