Metamorfosi | Ovidio protagonista a Roma in Galleria Borghese

A Roma, nella Galleria Borghese, apre la mostra intitolata “Metamorfosi. Ovidio e le arti”, uno degli eventi culturali più attesi dell’estate 2026. La rassegna espone opere ispirate ai temi del poeta romano e si concentra su come le sue storie siano state interpretate attraverso diversi linguaggi artistici. L’esposizione rimarrà aperta per tutta la stagione estiva, attirando visitatori da tutto il mondo.

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