Metamorfosi | Ovidio protagonista a Roma in Galleria Borghese
A Roma, nella Galleria Borghese, apre la mostra intitolata “Metamorfosi. Ovidio e le arti”, uno degli eventi culturali più attesi dell’estate 2026. La rassegna espone opere ispirate ai temi del poeta romano e si concentra su come le sue storie siano state interpretate attraverso diversi linguaggi artistici. L’esposizione rimarrà aperta per tutta la stagione estiva, attirando visitatori da tutto il mondo.
La mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti alla Galleria Borghese rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate romana del 2026. Il progetto espositivo, dedicato al tema della trasformazione attraverso il mito di Ovidio, riunisce opere provenienti da importanti collezioni internazionali e mette in dialogo capolavori di epoche diverse all’interno di uno dei musei più prestigiosi di Roma. L’esposizione sarà visitabile dal 23 giugno al 20 settembre 2026 e offrirà un percorso immersivo tra pittura, scultura e archeologia, con l’obiettivo di raccontare come il concetto di metamorfosi abbia attraversato secoli di storia dell’arte, influenzando artisti dal Rinascimento fino all’età moderna.🔗 Leggi su Sololaroma.it
Da Amsterdam a Roma, le Metamorfosi prendono forma in mostra
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