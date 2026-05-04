Adescamento online e violenza digitale | la presentazione del nuovo libro di Gino Marchitelli

A Carovigno si terrà un evento presso il Castello Dentice di Frasso dedicato al lancio del nuovo libro di Gino Marchitelli, che affronta i temi dell’adescamento online e della violenza digitale. L’iniziativa si inserisce in un pomeriggio dedicato al genere giallo, con la partecipazione dell’autore e altri ospiti, per discutere di questioni legate alla sicurezza in rete e ai rischi connessi all’uso di internet.

CAROVIGNO - Le mura del Castello Dentice di Frasso di Carovigno si preparano a ospitare un pomeriggio dedicato al giallo. Giovedì 7 maggio, alle ore 18:30, nella Sala Sac si terrà la presentazione de "Il fantasma del Giambellino", l'ultima opera dello scrittore Gino Marchitelli. L'incontro, che.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Presentazione online del libro “La scomparsa dei giovani”: Dialogo con gli autori Rosina e RuffiniTempo di lettura: 2 minutiIl Laboratorio per la felicità pubblica e il Comitato Più Uno Benevento 1 promuovono lunedì 16 marzo alle ore 18. 'Free me': a Volterra la presentazione del libro di Yvonne Plocher contro la violenza e le relazioni tossicheLa Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra promuove, nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale della Donna 2026, la...