Messina blitz della Polizia | sequestrate discariche e attrezzi illegali

La Polizia ha effettuato un intervento a Messina e nelle aree vicine, sequestrando attrezzi e dispositivi utilizzati per attività illegali. Durante il blitz, sono state scoperte diverse discariche abusive in zone isolate, tra cui una a Galati Mamertino. Le forze dell’ordine hanno anche individuato e sequestrato attrezzature non autorizzate impiegate nella gestione di rifiuti non regolari.

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? Domande chiave Quali dispositivi illegali hanno sequestrato nelle zone isolate?. Dove è stata scoperta la discarica abusiva a Galati Mamertino?. Come hanno tentato di truffare i controlli sugli autotrasporti?. Perché gli scarichi industriali sono sotto la lente della polizia?.? In Breve Sequestrata discarica abusiva a Galati Mamertino per tutelare salute e aree rurali.. Sanzionate oltre 100 vetture con multe totali superiori a 8.000 euro.. Multa di 3.000 euro per veicolo con documenti non corrispondenti alla targa.. Vice Sindaco Flavio Santoro conferma monitoraggio costante su bracconaggio e rifiuti.. La Polizia Metropolitana di Messina ha sferrato un attacco deciso contro il degrado ambientale e il bracconaggio, condotto dal Colonnello Domenico Martino con operazioni diffuse in tutta la provincia nell’ultima settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, blitz della Polizia: sequestrate discariche e attrezzi illegali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Casandrino, blitz ambientale della Polizia Locale: sequestrate aree con rifiuti speciali e oli esaustiOperazione di controllo ambientale a Casandrino da parte della Polizia Locale sul territorio comunale. Blitz di polizia locale in via Toledo, rimossi tutti i motorini in divieto sui marciapiedi col carro attrezziBlitz della Polizia locale in via Toledo con il carro attrezzi, rimossi i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi. Argomenti più discussi: Dal concerto neomelodico al blitz di mafia, la rabbia dei lavoratori del bingo chiuso: Cavie di questo sistema; Messina, beccato con 90 dosi di hashish in casa; Messina Sud, blitz antidroga dei carabinieri: due arresti e oltre mezzo chilo di stupefacente sequestrato; Favorivano immigrazione clandestina, blitz Polizia con 93 avvisi di garanzia. Arrestato latitante narcotrafficante in Albania dalla polizia di Venezia reddit Nel Tg delle 14 #TgRSicilia Il ritorno dei boss Blitz a Palermo contro la cosca di Brancaccio-Corso dei Mille. Trentadue arresti. Tra questi i boss Sacco e Scrima. Nei loro affari: Estorsioni, droga e immobili delle aste giudiziarie x.com Blitz antidroga della polizia di Messina ordinanza per 15 indagatiUn'operazione antidroga della polizia di Messina è in corso in tre province della Sicilia orientale con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura, ... ansa.it