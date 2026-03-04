Blitz di polizia locale in via Toledo rimossi tutti i motorini in divieto sui marciapiedi col carro attrezzi
La Polizia locale ha effettuato un blitz in via Toledo, dove ha utilizzato il carro attrezzi per rimuovere tutti i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi. L'operazione ha coinvolto vari veicoli che occupavano spazi non consentiti, e sono stati portati via dagli agenti senza incidenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito.
Blitz della Polizia locale in via Toledo con il carro attrezzi, rimossi i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Blitz della polizia in via Plebiscito: oltre 150 multe per auto sui marciapiedi e veicoli sequestratiLe verifiche degli agenti hanno interessato anche l'abusivismo commerciale nell'intero quartiere: sequestrati 90 chili di agrumi e conserve prive di...
Vomero, a via Aniello Falcone asfalto sui sanpietrini a zigzag: poi i carro attrezzi portano via le autoLavori a via Aniello Falcone: dopo la prima asfaltatura incompleta, operai di nuovo all'opera accompagnati da vigili e carro attrezzi.
