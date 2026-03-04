Blitz di polizia locale in via Toledo rimossi tutti i motorini in divieto sui marciapiedi col carro attrezzi

Da fanpage.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia locale ha effettuato un blitz in via Toledo, dove ha utilizzato il carro attrezzi per rimuovere tutti i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi. L'operazione ha coinvolto vari veicoli che occupavano spazi non consentiti, e sono stati portati via dagli agenti senza incidenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito.

Blitz della Polizia locale in via Toledo con il carro attrezzi, rimossi i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Blitz della polizia in via Plebiscito: oltre 150 multe per auto sui marciapiedi e veicoli sequestratiLe verifiche degli agenti hanno interessato anche l'abusivismo commerciale nell'intero quartiere: sequestrati 90 chili di agrumi e conserve prive di...

Vomero, a via Aniello Falcone asfalto sui sanpietrini a zigzag: poi i carro attrezzi portano via le autoLavori a via Aniello Falcone: dopo la prima asfaltatura incompleta, operai di nuovo all'opera accompagnati da vigili e carro attrezzi.

Tutti gli aggiornamenti su Blitz di polizia locale in via Toledo....

Temi più discussi: Blitz della Polizia Locale all'alba: trovati 13 immigrati stipati in una casa degradata in centro; Blitz della Polizia Locale di Trieste, sequestrate 496 pile pericolose in due esercizi commerciali; Dormivano nell'ex centro civico alluvionato: blitz della Polizia Locale, scattano denunce ed espulsioni; Blitz della polizia locale: sventata l’occupazione abusiva di un edificio.

blitz di blitz di polizia localeBlitz di polizia locale in via Toledo, rimossi tutti i motorini in divieto sui marciapiedi col carro attrezziBlitz della Polizia locale in via Toledo con il carro attrezzi, rimossi i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi ... fanpage.it

blitz di blitz di polizia localeBlitz antidroga della Polizia locale a Novara, pregiudicato arrestato per resistenzaIl giudice ha convalidato l’arresto per resistenza, lesioni, oltraggio, porto abusivo di armi e danneggiamento (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.