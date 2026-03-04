Blitz di polizia locale in via Toledo rimossi tutti i motorini in divieto sui marciapiedi col carro attrezzi

La Polizia locale ha effettuato un blitz in via Toledo, dove ha utilizzato il carro attrezzi per rimuovere tutti i motorini e gli scooter parcheggiati in divieto sui marciapiedi. L'operazione ha coinvolto vari veicoli che occupavano spazi non consentiti, e sono stati portati via dagli agenti senza incidenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito.