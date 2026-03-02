Castel San Giorgio aderisce agli Ambulatori Virtuali di Comunità | attivo il presidio presso la Casa Comunale

Il Comune di Castel San Giorgio ha avviato un nuovo servizio presso la Casa Comunale, aderendo al progetto degli Ambulatori Virtuali di Comunità. Il presidio, ora attivo, offre assistenza e supporto ai cittadini che necessitano di consulti medici a distanza. La presenza di questa struttura rappresenta una delle iniziative del Comune per migliorare i servizi sanitari offerti alla collettività.

Anche il Comune di Castel San Giorgio aderisce al progetto sperimentale degli Ambulatori Virtuali di Comunità promosso dall’ASL Salerno, un modello innovativo che punta a garantire prestazioni sanitarie in telemedicina attraverso presìdi fisici di prossimità, pensati soprattutto per le persone anziane, fragili o con difficoltà nell’accesso ai servizi digitali. L’Ambulatorio Virtuale di Comunità sarà attivo presso la sede della Casa Comunale di Piazza Amabile, nella stanza al piano terra attigua all’Ufficio Protocollo, e sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Il servizio consentirà ai cittadini di effettuare televisite di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

