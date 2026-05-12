Mercoledì con temporali irregolari e locali grandinate
Mercoledì si prevede un clima caratterizzato da temporali irregolari e locali grandinate sulla regione. Le previsioni indicano che il maltempo sarà intenso e convettivo, coinvolgendo diverse zone della Puglia nelle prossime 24 ore. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteorologici per eventuali variazioni o avvisi ufficiali.
?? #MERCOLEDI CON TEMPORALI IRREGOLARI E LOCALI GRANDINATE?? Forte maltempo convettivo sulla Puglia per le prossime 24 ore. Forti temporali sulle zone centrali tra Brindisino e Barese, fenomeni più sparsi e localizzati sul resto della regione con temporali irregolari ma comunque di forte intensità.?? Possibili locali grandinate e raffiche di vento durante i. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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