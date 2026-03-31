Nella notte il territorio ravennate è stato interessato da temporali che hanno portato neve e grandinate anche nelle zone interne. Dopo il maltempo della settimana scorsa, questa mattina è stata diramata una nuova allerta meteo per vento, segnalando condizioni di criticità nella regione. Le precipitazioni si sono verificate in diverse aree, coinvolgendo sia le zone costiere che le zone interne.

Il maltempo torna a farsi sentire nel Ravennate, dopo la sfuriata della scorsa settimana: e per la giornata di oggi è stata emessa infatti una nuova allerta meteo per vento. Nella notte alcuni temporali hanno attraversato Romagna e Bolognese portando fenomeni di grandine e graupel (nota anche come neve tonda). Fenomeni che hanno interessato anche il Ravennate. Una serie di tuoni si è sentita anche in città, ma le maggiori precipitazioni sembrano essersi verificate nell'entroterra. Una grandinata nella notte si è abbattuta sulla via Emilia, tra Forlì e Faenza, con i chicchi di ghiaccio che hanno finito per gonfiare anche diverse reti a protezione delle colture. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Temporali nella notte: neve e grandinate anche nell'entroterra ravennate

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