Questa mattina, gran parte delle regioni del Centro-Nord si sono svegliate con il cielo coperto da nuvole e piogge in corso. Sono stati segnalati acquazzoni in diverse aree, mentre alcune zone hanno già sperimentato temporali e grandinate. La situazione meteorologica rimane instabile, con condizioni che continuano a evolversi nel corso delle prossime ore.

Gran parte del Centro-Nord, questa mattina, si è svegliato sotto un tappeto di nubi dove sono già attivi alcuni acquazzoni. Tutta “colpa” di un meteo “cavopovolto” con l’Anticiclone delle Azzorre che si è spinto, in modo anomalo, verso il Nord Europa consentendo la discesa sul Mediterraneo di correnti fresche e soprattutto instabili. Le zone colpite dai fenomeni. In questo quadro di instabilità, anche l’Italia è esposta a correnti dai Balcani che, soprattutto nelle ore pomeridiane, provocano la formazione di nubi imponenti con conseguenti piogge, temporali e grandinate tipiche di questo periodo dell’anno. Nel pomeriggio di martedì 21 aprile a essere maggiormente esposte a questo quadro meteorologico saranno le regioni centro-settentrionali ma, in particolar modo, le zone alpine e prealpine e il comparto adriatico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primavera (ancora) instabile: dove colpiranno temporali e grandinate

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