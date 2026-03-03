Castello Episcopio | siglato Protocollo d’Intesa tra Comune di Grottaglie e Arcidiocesi Metropolita di Taranto

Il Comune di Grottaglie e l'Arcidiocesi Metropolita di Taranto hanno firmato un Protocollo d’Intesa relativo al Castello Episcopio. L’accordo definisce le modalità di collaborazione tra le due istituzioni per la gestione e la valorizzazione del sito storico. La firma è avvenuta in una cerimonia ufficiale a cui hanno partecipato rappresentanti di entrambe le entità.

Le forme di collaborazione stabile per il Castello Episcopio di Grottaglie, complesso monumentale eretto alla fine del XIV secolo al centro storico della città, a ridosso del Quartiere delle Ceramiche, di proprietà dell'Arcidiocesi Metropolita di Taranto, considerato bene culturale secondo quanto espresso all'art. 10 comma 1 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.., sono al centro di un Protocollo d'Intesa firmato tra il Comune di Grottaglie e l'Arcidiocesi Metropolita di Taranto. Attraverso la firma del protocollo le parti si sono impegnate a definire...

