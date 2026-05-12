Nel mercato ortofrutticolo di Roma si registra una diminuzione dei prezzi delle fragole, che hanno subito un calo del 12,5%. Le variazioni sono influenzate dal meteo atipico che ha interessato la stagione, causando una flessione nel costo della frutta fresca. Tuttavia, i prezzi di asparagi e finocchi sono aumentati, evidenziando differenze di andamento tra vari prodotti stagionali.

? Punti chiave Come influisce il meteo atipico sui prezzi della frutta stagionale?. Perché i prezzi di asparagi e finocchi sono invece aumentati?. Chi ha alimentato i rincari eccessivi nelle settimane passate?. Come influirà l'instabilità logistica internazionale sulla spesa delle famiglie?.? In Breve Fragole della Basilicata scese al 3,5 €kg con calo del 12,5% rispetto al 2025.. Prezzi stabili per zucchine a 0,8 €kg e lattuga cappuccio a 1,3 €kg.. Asparagi a 5,50 €kg e finocchi a 1,80 €kg mostrano lievi incrementi.. Pomodori piccadilly aumentati del 15% raggiungendo quota 2,3 €kg.. Le quotazioni all’ingrosso presso il Centro Agroalimentare Roma hanno registrato un calo strutturale nelle prime settimane di maggio, segnando una tregua dopo le recenti tensioni sui prezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercato Roma: calano i prezzi ortofrutticoli, fragole giù del 12,5%

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