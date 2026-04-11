Inizio aprile caratterizzato da variazioni significative sui mercati ortofrutticoli e ittici. Le quotazioni delle fragole e del pesce sono in calo, mentre i pomodori registrano un aumento di prezzo. La situazione riflette una differenza tra l’abbondanza di alcune produzioni stagionali e le difficoltà persistenti nel settore vegetale. I prezzi sono influenzati da fattori di mercato che riguardano sia l’offerta che la domanda.

L’andamento dei mercati ortofrutticoli e ittici in questo inizio di aprile vede una netta divergenza tra l’abbondanza di alcuni prodotti stagionali e le difficoltà strutturali del comparto vegetale. Mentre il clima mite favorisce la produzione di fragole nel Mezzogiorno e la pesca nell’Alto Adriatico porta a un calo dei prezzi per alcune specie marine, le piogge intense delle ultime settimane hanno penalizzato le semine di molti ortaggi, spingendo alle stelle i costi di pomodori e datterini. La dinamica dei prezzi nei mercati: tra abbondanza mediterranea e pressione estera. Le temperature più elevate stanno accelerando i cicli produttivi nel Sud Italia, portando una disponibilità crescente di fragole che si riflette direttamente sui listini all’ingrosso dopo il periodo legato alla Pasqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati in sbalzo: fragole e pesce calano, pomodori alle stelle

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