Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Merano con l'accusa di aver maltrattato l’ex compagna tra il 2021 e il momento dell’arresto. Durante le indagini, si è scoperto che l’uomo si era nascosto tra le montagne del Passirio, rendendo difficile il suo rintraccio. I fatti contestati sono stati oggetto di un procedimento giudiziario, che ha portato alla condanna a tre anni e mezzo di carcere.

? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a nascondersi tra le montagne del Passirio?. Cosa è successo tra il 2021 e l'arresto a Merano?. Perché la condanna è arrivata solo dopo il trasferimento in Alto Adige?. Dove sono state scoperte le prove delle lesioni fisiche subite?.? In Breve Violenze fisiche e psicologiche avvenute tra il 2021 e i mesi successivi.. Aggressioni e lesioni personali commesse nella provincia di Varese.. Esecuzione del provvedimento operata dai Carabinieri della Compagnia di Merano.. Trasferimento del condannato presso le strutture detentive di Bolzano.. I Carabinieri della Compagnia di Merano hanno arrestato un uomo di 49 anni nella città del Passirio, portandolo nel carcere di Bolzano dopo una condanna definitiva per violenze subite dalla sua ex compagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merano, arrestato il 49enne: 3 anni e mezzo per maltrattamenti all’ex

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