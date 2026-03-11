Verona | arrestato per 5 anni di maltrattamenti all’ex moglie

A Verona, un uomo di 34 anni di origini moldave è stato arrestato e portato in carcere per scontare una condanna definitiva di cinque anni di reclusione. La decisione è stata presa dalle autorità giudiziarie dopo aver concluso il procedimento legale relativo a maltrattamenti ai danni dell’ex moglie. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine e il soggetto è ora detenuto.

La giustizia penale ha raggiunto il suo compimento a Verona, dove un cittadino moldavo di trentaquattro anni è stato prelevato dalle autorità e trasferito in carcere per scontare una pena definitiva. L’esecuzione dell’ordine di carcerazione, operata dalla squadra mobile della questura scaligera nel pomeriggio del 9 marzo 2026, segna la fine di un iter giudiziario iniziato anni fa e chiuso dalla Corte suprema di cassazione il 5 marzo scorso. La sentenza definitiva, emessa dalla Corte d’appello di Venezia il 25 maggio 2025, stabilisce cinque anni e quattro mesi di reclusione oltre all’interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

