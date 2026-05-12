Negli ultimi tempi, le passerelle e le star promuovono abiti minimalisti con veli e gonne lunghe. Intanto, un libro ripercorre come, già nel Seicento, le monache abbiano trasformato i conventi in luoghi di cultura e relazioni, dove si coltivavano anche l’amore e la creatività. Nel frattempo, il termine estetica nuncore, coniato nel 2022 dalla giornalista Maria Stanchieri, rappresenta una tendenza in crescita, combinando elementi di nun, suora e hardcore.

C he l’estetica nuncore (fusione tra nun, suora, e hardcore, inventata dalla giornalista Maria Stanchieri nel 2022) sia prepotentemente di tendenza, è un fatto. I codici dell’abbigliamento monastico femminile (velo, soggolo, gonna lunga, tessuti opachi, zero ornamenti) spopolano su TikTok e nelle bacheche di Pinterest. Da quando Sydney Sweeney ha interpretato una suora segretamente incinta nel film Immaculate, la moda è esplosa. Annalisa, un po’ suora, un po’ pornodiva. E il fascino pop dell’iconografia religiosa X Poi la cantautrice Lily Allen, per gli auguri di Natale alle sue fan, ha postato una foto in versione suora sexy: acuminati tacchi rossi, calze a rete, tunica nera tirata su per scoprire le gambe, sigaretta accesa al posto del rosario.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mentre star e passerelle rilanciano veli e gonne lunghe minimali, un libro ci racconta come, già nel Seicento, le monache abbiano trasformato i conventi in centri di cultura e di relazioni, dove c’era spazio per l’amore e la creatività

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