Durante la sfilata Valentino per la stagione autunno-inverno 2026-27, le star presenti nel front row hanno scelto abiti che riflettono un'ampia varietà di stili e materiali. Tra i look indossati, sono stati notati outfit eleganti, casual e audaci, con dettagli distintivi e accessori di tendenza. La scena si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico di moda, dove ogni partecipante ha mostrato la propria interpretazione personale.

Alla sfilata Valentino AI 2026-27, le star hanno trasformato il front row in una passerella di stile. Dai mini abiti colorati ai blazer dress, ogni look ha espresso creatività, femminilità e audacia sartoriale. Tra le presenze più attese, Gwyneth Paltrow ha scelto un mini abito verde acceso a pois con maniche a palloncino, un look vivace e femminile, mentre Bianca Balti ha puntato su un blazer dress dalle linee pulite e strutturate, elegante e deciso. Atmosfere più sofisticate per Mariacarla Boscono, in gonna midi in pizzo abbinata a una blusa trasparente, tra sensualità e raffinatezza. Tra gli ospiti maschili, Ghali ha indossato un completo con giacca doppiopetto, camicia azzurra, cravatta e scarpe animalier, mixando classicismo e audacia. 🔗 Leggi su Amica.it

Alla sfilata Valentino A/I 2026-27, le star hanno trasformato il front row in una passerella di stile dove ogni look ha espresso creatività

