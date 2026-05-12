Meno filosofia nei nuovi programmi scolastici | nelle proteste oggi vedo corporativismo
Oggi si sono svolte proteste contro le modifiche ai programmi scolastici, con molti che criticano la riduzione degli argomenti di filosofia. Alcuni sostenitori di vecchi percorsi di studio hanno espresso il loro disappunto, definendo la scelta come un disastro. La discussione si concentra sulla presenza o assenza di grandi filosofi nel percorso formativo degli studenti e sui risultati di questa modifica.
“Che disastro eliminare i grandi filosofi dai programmi”, protestano firme autorevoli sulle pagine del Fatto Quotidiano. Massimo Cacciari e altri prestigiosi filosofi denunciano la scomparsa di Spinoza, Leibniz, Marx, Fichte, Schelling dalle Indicazioni nazionali del ministro Valditara. Valditara appartiene ad un mondo culturale che ha basi scricchiolanti, da Atreju a Tolkien a Pontida, e non si smentisce. Dopo i dinosauri ora abolisce i filosofi! Ma mi pare che i filosofi protestino come una corporazione che difende il proprio canone culturale, senza chiedersi quanto esso abbia ancora senso come rappresentazione del pensiero umano universale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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