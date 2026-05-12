Meno filosofia nei nuovi programmi scolastici | nelle proteste oggi vedo corporativismo

Oggi si sono svolte proteste contro le modifiche ai programmi scolastici, con molti che criticano la riduzione degli argomenti di filosofia. Alcuni sostenitori di vecchi percorsi di studio hanno espresso il loro disappunto, definendo la scelta come un disastro. La discussione si concentra sulla presenza o assenza di grandi filosofi nel percorso formativo degli studenti e sui risultati di questa modifica.

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