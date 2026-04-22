Arrivano i nuovi programmi per i Licei | addio geostoria entra l’AI cambiano matematica e filosofia Ecco le novità

Sono state presentate le nuove linee guida per i programmi scolastici dei Licei, con modifiche che riguardano l'eliminazione della geostoria e l’introduzione dell’intelligenza artificiale. Cambiano anche i programmi di matematica e filosofia, mentre si avvia la fase di consultazione con insegnanti e istituzioni scolastiche. La riforma interessa i contenuti delle materie e il loro approccio didattico.

Arrivano i nuovi programmi per i Licei. E si apre, ora, la fase di consultazione con il mondo della scuola. Per la prima volta le indicazioni saranno inviate anche ai rappresentanti delle Consulte studentesche. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che le adotterà «solo al termine del percorso di ascolto della comunità scolastica». Il testo è stato licenziato dalla commissione ministeriale e da oggi offerto alla consultazione pubblica e ai diversi stakeholders. Se l’iter procederà senza intoppi, la riforma entrerà in vigore dal 2027. Ma cosa prevedono i nuovi programmi? Le novità per i Licei: il ritorno della geografia.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Scuola, arrivano i nuovi programmi per i licei: via la Geostoria, entra l’IA(Adnkronos) – Non una semplice revisione di programmi scolastici, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del Liceo, del rapporto tra... Addio alla geostoria, benvenuta AI: le nuove indicazioni nazionali per i Licei, ecco i programmi del Ministero dell'IstruzioneL'innovazione vuole essere nei programmi, ma soprattutto nell'approccio alle discipline. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Arrivano i nuovi programmi per i licei, coinvolti anche gli studenti; Arrivano al pettine i nodi del Pnrr *; ROMAGNA: Ausl, arrivano i nuovi dirigenti dei distretti sanitari | VIDEO; Nessuno stop ai fondi per la ricostruzione post terremoto 2016. I pagamenti di CDP proseguiranno regolarmente. Arrivano anche nuovi fondi aggiuntivi per la ricostruzione pubblica. Arrivano i nuovi programmi per i licei: addio geostoria, entra l’AI, cambiano matematica e filosofia. Ecco le novitàArrivano i nuovi programmi per i Licei. E si apre, ora, la fase di consultazione con il mondo della scuola. Per la prima volta le indicazioni saranno inviate anche ai rappresentanti delle Consulte ... msn.com Arrivano i nuovi programmi per i licei, coinvolti anche gli studenti(ANSA) - ROMA, 22 APR - Arrivano ufficialmente le Indicazioni nazionali, ovvero i nuovi programmi per i licei e si apre ora la fase di ... notizie.tiscali.it Arrivano le Indicazioni Nazionali per i programmi scolastici per i licei, proposti dal ministero di Valditara Cosa c'è nei nuovi programmi: https://fanpa.ge/cxdO7 - facebook.com facebook L'Inter conquista la finale di Coppa Italia, arrivano i complimenti di #Zhang x.com