Nuovi programmi scolastici per i licei | più IA geografia autonoma e focus sull’Occidente

ABBONATI A DAYITALIANEWS Riforma in arrivo dal 2027-2028. Si delineano le prime novità sui futuri programmi scolastici dei licei, che potrebbero entrare in vigore dall’anno scolastico 2027-2028. Dopo le linee guida già definite per infanzia, elementari e medie, operative dal 2026-2027, emergono le anticipazioni relative alla scuola secondaria di secondo grado, elaborate da una commissione composta da oltre 130 esperti tra docenti, accademici e dirigenti scolastici, coordinata da Loredana Perla. Più spazio a lingue e formazione internazionale. Tra i cambiamenti più rilevanti c’è il rafforzamento dell’internazionalizzazione: gli studenti avranno maggiori opportunità di studio e formazione all’estero, anche nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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