Meningite batterica a Grosseto contagiato giovanissimo Profilassi per famiglia e compagni di scuola

A Grosseto è stato segnalato un caso di sepsi meningococcica, una forma di meningite batterica causata da Neisseria meningitidis, coinvolgendo un minore residente nella provincia. Le autorità hanno avviato misure di profilassi per i familiari e i compagni di scuola del giovane. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla condizione del paziente o sui soggetti coinvolti.

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Grosseto, 11 maggio 2026 – Un caso di sepsi meningococcica (meningite batterica da Neisseria meningitidis) si è verificato in un minore residente in provincia di Grosseto. Il caso è stato segnalato dai sanitari che lo hanno in cura ed è attualmente in corso l'indagine epidemiologica per l'individuazione e la gestione dei contatti stretti. Lo comunica la Asl Toscana sud-est informando che il Dipartimento di Prevenzione sta gestendo i contatti sul territorio del ragazzo. In presenza di un caso confermato o probabile di malattia meningococcica è prevista l'esecuzione di una profilassi antibiotica preventiva per i cosiddetti "contatti stretti", ossia le persone che, per la natura e la durata dell'esposizione, potrebbero aver contratto il batterio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meningite batterica, a Grosseto contagiato giovanissimo. Profilassi per famiglia e compagni di scuola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Studentessa ritorna dalla gita scolastica con la meningite, profilassi per tutti i compagni di scuolaLa minorenne, dopo un primo ricovero in Terapia intensiva, ha risposto alle cure dei medici ed è stata trasferita nel reparto Infettivi Momenti di... Meningite batterica dopo la gita scolastica: ricoverata a 17 anni, profilassi per 50 personeRimini, 10 marzo 2026 – Ha accusato i primi malesseri al rientro dalla gita con la scuola.