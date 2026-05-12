Arezzo, 11 maggio 2026 – Quando si parla di movida nel centro storico, vengono sollevate questioni legate alla gestione delle attività notturne e alla presenza delle forze di polizia. Recentemente, un rappresentante delle autorità ha commentato la situazione, evidenziando l'intervento della Polizia Municipale durante i turni notturni e le problematiche legate alla sicurezza e al rispetto delle norme. La discussione si focalizza sulle misure adottate e sulle eventuali criticità ancora presenti.

Arezzo, 11 maggio 2026 – “Quando si parla di movida ad Arezzo mi viene in mente il centro storico: piazza della Badia, piazza San Francesco, via Garibaldi, via Cavour, via Madonna del Prato, il centro pulsante frequentato in massima parte dai giovani aretini e costellato di molti locali aperti fino a tarda notte" così il consigliere comunale e candidato sindaco Michele Menchetti. "Oltre ai giovani, ci sono tutti i residenti del centro storico con famiglie, anziani, single, disabili, ecc. Un panorama eterogeneo che al pari dei giovani aretini il nuovo sindaco ha il dovere di tutelare. Infatti il diritto al riposo notturno, la possibilità di poter parcheggiare l’automobile in prossimità della propria abitazione, il dovere di assicurare loro un centro storico pulito, decoroso, sicuro sono interessi da gestire contemporaneamente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Menchetti: “Sulla mala movida e sul turno notturno della Polizia Municipale”

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