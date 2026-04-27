Polizia Municipale | nuovi mezzi e attrezzature per contrastare la ‘mala movida’

La Polizia Municipale ha annunciato l’introduzione di nuovi mezzi e attrezzature per migliorare i controlli nelle zone frequentate dalla movida. Questi aggiornamenti sono stati adottati per rafforzare le attività di pattugliamento e garantire un intervento più rapido. La decisione arriva in risposta alle esigenze di sicurezza e ordine pubblico nelle aree più frequentate durante le ore serali e notturne. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o le tempistiche di distribuzione.

Tempo di lettura: 2 minuti La maggiore efficacia delle attività di pattugliamento delle zone interessate dalla movida e le nuove attrezzature e i nuovi mezzi in dotazione della Polizia Municipale di Benevento sono state al centro di un incontro svoltosi dinanzi la Prefettura che ha avuto come protagonista Giuseppe Vecchio, Comandante del Corpo, che ha relazionato alla Stampa sugli obiettivi che si intendono perseguire su questo fronte. Alla presenza del sindaco Clemente Mastella e del presidente del Consiglio Comunale Renato Parente, l’incontro è stato preceduto dalla benedizione dei nuovi mezzi da parte di don Renato Trapani. Per quanto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Polizia Municipale: nuovi mezzi e attrezzature per contrastare la ‘mala movida’ Notizie correlate Leggi anche: Nuovo blitz della polizia municipale in centro, controllati 13 mezzi merci Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Agrigento, si potenzia la Polizia Locale con nuove automobili; Dotazioni tecnologiche e motori ibridi: 35 nuove auto per la polizia locale di Bari; Polizia municipale, nuovo fronte sindacale: Uil-Fp chiede chiarimenti su formazione e mezzi dei neo agenti; Genova, maxi rinnovamento del parco mezzi della Polizia Locale: presentate le prime undici nuove auto. Polizia locale, nuovi mezzi. Gli agenti ora dispongono di palmari all’avanguardiaUna polizia locale ad alto tasso tecnologico quella tifernate che punta alla digitalizzazione dell’attività del corpo e al rinnovo del parco automezzi. È di ieri infatti la dotazione di una Subaru ... lanazione.it Attentato incendiario a Quartucciu, bruciati i mezzi della Polizia municipaleAttentato incendiario a Quartucciu, dove sono stati dati alle fiamme i mezzi della Polizia municipale. La scorsa notte un uomo, dopo aver scavalcato la recinzione, ha raggiunto la sede della Polizia ... unionesarda.it Sul posto sono intervenuti 118 e polizia municipale. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma l'uomo è stato poi trasportato in ambulanza al San Giuseppe di Empoli - facebook.com facebook