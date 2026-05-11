Menchetti | Mala movida tutti vogliono dialogare con i giovani Ma ai residenti chi ci pensa?

Da arezzonotizie.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Menchetti, candidato a sindaco di Arezzo con la Lista Indipendente, ha commentato la questione della movida nel centro storico della città, citando alcune delle principali piazze e vie frequentate. Ha evidenziato come molti desiderino dialogare con i giovani, ma ha anche sollevato la questione delle preoccupazioni dei residenti. La discussione si concentra sulle diverse esigenze tra chi anima la vita del centro e chi vive stabilmente nelle aree interessate.

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Riceviamo e pubblichiamo da Michele Menchetti, candidato a sindaco di Arezzo con Lista Indipendente.“Quando si parla di movida ad Arezzo mi viene in mente il centro storico: piazza della Badia, piazza San Francesco, via Garibaldi, via Cavour, via Madonna del Prato, il centro pulsante frequentato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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