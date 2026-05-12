Un rappresentante ha commentato come la movida in città sembri spesso trascurare le esigenze dei residenti e il rispetto del decoro urbano. Si sono sollevate domande su come le persone che vivono nelle zone interessate possano essere coinvolte nelle decisioni relative alle attività di intrattenimento. Inoltre, si sono segnalate preoccupazioni riguardo al degrado lasciato dai locali dopo gli eventi.

? Domande chiave Come possono i residenti partecipare alle decisioni sulla movida?. Quali sono le conseguenze del degrado lasciato dai locali dopo la festa?. Perché la polizia municipale non può gestire l'ordine pubblico notturno?. Chi dovrebbe finanziare la difesa legale degli agenti aggrediti in servizio?.? In Breve Disagi concentrati in via Garibaldi, via Cavour, via Madonna del Prato e piazze centrali.. Mancata gestione giunta Ghinelli per rifiuti e uso improprio dei vespasiani nel centro.. Carenza organico municipale con pattuglie di soli due o tre agenti in piazza Badia.. Necessità di tutela legale per agenti in caso di aggressioni durante il turno notturno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Menchetti: “La movida ad Arezzo ignora i residenti e il decoro

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