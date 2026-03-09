Menchetti | Pioggia di concorsi e nomine ad Arezzo perché?

Il consigliere comunale Michele Menchetti ha diffuso una nota in cui chiede il motivo della recente grande quantità di concorsi e nomine a Arezzo. La comunicazione si concentra sulla richiesta di spiegazioni riguardo alle operazioni di selezione e assegnazione di incarichi all’interno del Comune. La nota è stata pubblicata il 9 marzo 2026.

Arezzo, 9 marzo 2026 – : La Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. «Negli ultimi mesi di amministrazione Ghinelli, l'attuale maggioranza di destra ha deciso di indire il bando per la nomina del Comandante Dirigente della Polizia Municipale di Arezzo, oltre al bando per la nomina del dirigente della Fondazione Guido d'Arezzo, al bando per la nomina del dirigente della Fraternita dei Laici e, in più, sempre l'attuale Giunta comunale, in scadenza di mandato, ha recentemente modificato il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Arezzo e ha...