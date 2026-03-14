Evento per il ‘no’ al Referendum con i familiari delle vittime del 2 agosto i parenti dei caduti di via Fani si dissociano | La memoria non sia strumentalizzata

Un evento si terrà a Bologna il 16 marzo, promosso con lo scopo di ricordare le vittime del Referendum e delle stragi di via Fani e Bologna. Tuttavia, i familiari delle vittime di via Fani hanno dichiarato di dissociarsi dall’iniziativa, affermando che la memoria non deve essere usata a fini strumentali. La loro posizione è stata resa nota attraverso una dichiarazione ufficiale.

Bologna, 14 marzo 2026 – "In qualità di presidente dell'Associazione dei familiari esprimo la nostra netta e ferma dissociazione dall'iniziativa dal titolo ' Strage di Bologna - La lunga strada per la giustizia' in programma il 16 marzo nel capoluogo emiliano". Lo afferma in una nota il presidente associazione familiari delle vittime di Via Fani, Giovanni Ricci, figlio dell’autista di fiducia di Aldo Moro, il carabiniere Domenico Ricci. Chi partecipa all’incontro 'Strage di Bologna - La lunga strada per la giustizia'. L’incontro a sostegno del ‘no’ al Referendum per la giustizia, si terrà alla casa di quartiere Katia Bertasi alle 17 del 16... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evento per il ‘no’ al Referendum con i familiari delle vittime del 2 agosto, i parenti dei caduti di via Fani si dissociano: “La memoria non sia strumentalizzata” Articoli correlati Referendum, evento per il sì al Parenti. Il grazie di La Russa alla Shammah. E lei incontra Meloni e chiede aiuto per diffondere i Giardini dei GiustiAnastasio "Il primo ringraziamento lo rivolgo a chi se n’è infischiata delle stupide polemiche nate perché, pensate un po’, ha concesso ai favorevoli... Strage Via Fani: i parenti bloccano evento a BolognaUna ferma presa di distanza dai familiari delle vittime della strage di Via Fani ha scosso il dibattito pubblico a Bologna, dove un evento previsto... Una raccolta di contenuti su Evento per il 'no' al Referendum con i... Temi più discussi: Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; Verso il Referendum: si o no? Due posizioni a confronto; Elly Schlein a Bologna per il ‘no’ al referendum costituzionale; Referendum, Ronzani al convegno per il No: Questi spazi sono aperti a tutti. Evento per il ‘no’ al Referendum con i familiari delle vittime del 2 agosto, i parenti dei caduti di via Fani si dissociano: La memoria non sia strumentalizzataL’incontro a Bologna nel giorno dell’anniversario della strage di via Fani. Giovanni Ricci, figlio dell’autista di fiducia di Aldo Moro: Grave e inopportuno, chi partecipa dovrebbe essere particolarm ... ilrestodelcarlino.it I principali comitati per il No al referendumI principali partiti dell’opposizione, lo scorso ottobre, non sapevano bene come affrontare la campagna contro la riforma costituzionale della magistratura, in vista del referendum confermativo del 22 ... ilpost.it Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com Fossano: “Verso il Referendum”, le ragioni del sì della Lega Cuneo - facebook.com facebook