Cantù legge 1.117 nomi al parco Falcone e Borsellino | la memoria delle vittime diventa voce dei ragazzi

A Cantù, questa mattina, si è svolta una cerimonia al parco Falcone e Borsellino in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno, che normalmente si celebra il 21 marzo. Durante l’evento, sono stati letti 1.117 nomi di vittime innocenti delle mafie, coinvolgendo anche i ragazzi presenti. La lettura si è concentrata sulla memoria delle vittime, trasformandola in una voce collettiva.

Oltre 130 studenti protagonisti della cerimonia per le vittime delle mafie: istituzioni e scuole insieme per un impegno che guarda al futuro Cantù si è fermata per ricordare, ma soprattutto per dare voce. Questa mattina, venerdì 27 marzo 2026, al parco Falcone e Borsellino si è svolta la cerimonia dedicata alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, tradizionalmente celebrata il 21 marzo e quest’anno posticipata per la concomitanza con le consultazioni referendarie. Il momento più intenso della mattinata è stato affidato agli studenti. Più di 130 ragazzi degli istituti canturini hanno partecipato attivamente alla cerimonia, leggendo uno ad uno i nomi delle 1. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Cantù legge 1.117 nomi al parco Falcone e Borsellino: la memoria delle vittime diventa voce dei ragazzi Articoli correlati Leggi anche: Associazioni e cittadini insieme. Un pomeriggio per la pace al Parco Falcone Borsellino Pino crollato nel parco Falcone e Borsellino, nessun danno al dinosauroNessun danno al dinosauro, né, tantomeno, a persone, dato che il parco è chiuso per lavori; lavori che oltretutto in questi giorni di piogge...