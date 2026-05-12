Meloni striglia il ribelle Giuli E lui diserta il vertice Ue

La premier ha incontrato il ministro della Cultura in un colloquio durato circa un'ora a palazzo Chigi. Dopo l’incontro, il ministro ha deciso di non partecipare al vertice dell’Unione europea previsto subito dopo. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e sollevato molte domande sulla partecipazione e sulle tensioni tra i membri del governo. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i motivi dell’assenza del ministro.

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Spine di governo Un’ora di colloquio a palazzo Chigi dopo il siluramento di due membri dello staff vicini a Fdi: «Il ministro ha espresso gratitudine alla premier». Forfait a Bruxelles dove si parlerà di Russia. Le opposizioni: «Non ha più agibilità» Spine di governo Un’ora di colloquio a palazzo Chigi dopo il siluramento di due membri dello staff vicini a Fdi: «Il ministro ha espresso gratitudine alla premier». Forfait a Bruxelles dove si parlerà di Russia. Le opposizioni: «Non ha più agibilità» Un’ora di colloquio a palazzo Chigi tra la premier Meloni e il ribelle ministro della Cultura Giuli. Per tentare, almeno questo è l’obiettivo di palazzo Chigi, di buttare acqua sul fuoco delle polemiche che da settimane vedono protagonista Giuli.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Meloni striglia il ribelle Giuli. E lui diserta il vertice Ue ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La Biennale delle polemiche. Giuli diserta l'inaugurazione Il gelo tra Giuli e Buttafuoco incendia la Biennale: il ministro diserta la cerimonia ufficiale a VeneziaVenezia – Non c’è pace per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia.