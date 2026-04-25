La Biennale delle polemiche Giuli diserta l' inaugurazione

Nella giornata di ieri si è verificata una rottura tra il Ministero della Cultura e la Biennale di Venezia, con il diserzione dell'inaugurazione da parte di un rappresentante istituzionale. Le tensioni tra le due istituzioni erano già state anticipate da alcune indiscrezioni, ma l'assenza ufficiale ha sancito la rottura definitiva tra le parti. La notizia si è diffusa nel tardo pomeriggio, segnando un momento di crisi nel tradizionale evento culturale.

Acque agitate in Laguna. Lo si era capito già da qualche indiscrezione, ma ieri, nel tardo pomeriggio, poche righe hanno segnato la cesura definitiva tra il Mic e la Biennale di Venezia. Questa la nota ufficiale, che segna un precedente nella storia dell'istituzione: «Il ministero della Cultura comunica che il ministro Alessandro Giuli non si recherà a Venezia nelle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d'Arte della Biennale di Venezia né parteciperà alla cerimonia di inaugurazione, prevista il 9 maggio». Nessun altro commento da parte del Mic, da noi più volte interpellato. Tradotto, significa anche nessun taglio del nastro del Padiglione Italia alle Tese delle Vergini dell'Arsenale (Con te con tutto, dell'artista Chiara Camoni, curato da Cecilia Canziani) dove, ci dicono, si continua a lavorare a ritmo serrato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Biennale delle polemiche. Giuli diserta l'inaugurazione Notizie correlate Biennale di Venezia, il ministro Giuli non sarà all’inaugurazione dopo le polemiche sul padiglione russoIl ministro della Cultura Alessandro Giuli non andrà a Venezia né durante le giornate di pre-apertura dell’Esposizione d’Arte della Biennale di... Biennale, Giuli non parteciperà all’inaugurazione. Le polemiche per il padiglione russo, Buttafuoco tira dritto: «Non escludiamo nessuno»Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà all’inaugurazione della Biennale d’Arte di Venezia, prevista per il 9 maggio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Biennale delle polemiche, il ministro Giuli diserta l'inaugurazione; La Biennale delle polemiche. Giuli diserta l'inaugurazione; Biennale di Venezia, Giuli non sarà a pre-apertura né a inaugurazione; Biennale Arte, giuria esclude Russia e Israele dai premi: Niente a chi è accusato di crimini contro l’umanità. La Biennale delle polemiche. Giuli diserta l'inaugurazioneL’annuncio ufficiale dopo le tensioni sul caso del Padiglione Russia (che ospiterà una performance per tre giorni e poi resterà chiuso) ... msn.com La Biennale delle polemiche, il ministro Giuli diserta l'inaugurazioneLa mossa del ministro è contro l'apertura del padiglione russo, non succedeva da 20 anni. Il presidente Buttafuoco: La Biennale è come l'Onu, non esclude nessuno ... rainews.it Il ritorno della Russia alla Biennale d'Arte dopo un'assenza di sette anni dovuta all'invasione dell'Ucraina era diventata da subito un caso politico https://shorturl.at/ABaer - facebook.com facebook Biennale, Giuli non parteciperà all'inaugurazione. Le polemiche per il padiglione russo, Buttafuoco tira dritto: «Non escludiamo nessuno» x.com