La premier ha incaricato i capigruppo della maggioranza di avviare un confronto con le opposizioni. Durante un intervento pubblico, ha chiesto loro di scegliere tra un accordo politico o il mantenimento della governabilità. Le opposizioni sono state invitate a partecipare a discussioni ufficiali per trovare una soluzione condivisa. La questione riguarda il futuro dell’attività parlamentare e la stabilità del governo.

Avanti con la riforma elettorale, fino in fondo, con la meta del via libera della Camera fissata entro la pausa estiva in modo da avere la “bollinatura” del Senato, e quindi la legge pronta all’uso, già in autunno. Ma non senza prima aver provato a coinvolgere le opposizioni, se non altro per una questione di metodo e per sottrarsi all’accusa di voler cambiare le regole del gioco a maggioranza. Dopo aver incassato solo cinque giorni fa il via libera politico dai leader della maggioranza, ossia i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, Giorgia Meloni fa capire che non scherza e che sul...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Meloni sfida le opposizioni: «Volete l’inciucio o la governabilità?»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Meloni sfida le opposizioni: governo solido e scelte drasticheLa premier Meloni ha lanciato una sfida diretta alle opposizioni durante un intervento in Aula, rivendicando la tenuta del governo e invitando i...

Santanchè sotto assedio, resiste e sfida Meloni: “Il mio caso è diverso”. Lunedì alla Camera la mozione di sfiducia delle opposizioniDaniela Santanchè è entrata nella fase più delicata della sua permanenza al governo, stretta tra la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da...

Argomenti più discussi: Meloni sfida le opposizioni: Volete l’inciucio o la governabilità?; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: MELONI SFIDA LE OPPOSIZIONI: VOLETE L’INCIUCIO O LA GOVERNABILITÀ?; Meloni, la linea sugli Stati Uniti: se Trump sbaglia, glielo diciamo; Mediaset sfida Meloni sul caso Nordio.

Governo Meloni, su legge elettorale Cdx sfida opposizioni e chiede tavolo. Incontro premier-Giuli dopo caos al Mic: Piena sintonia: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il licenziamento da parte di Giuli di due dirigenti del suo ministero, anche a seguito del caso dei fondi ... fanpage.it