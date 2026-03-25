Daniela Santanchè si trova attualmente al centro di una crisi politica, con la premier che ha chiesto ufficialmente le sue dimissioni. La situazione si è complicata all’interno dello stesso partito, dove l’atmosfera si è fatta più tesa e ostile. Lunedì alla Camera verrà discussa una mozione di sfiducia proposta dalle opposizioni, mentre la parlamentare ha ribadito che il suo caso è diverso.

Daniela Santanchè è entrata nella fase più delicata della sua permanenza al governo, stretta tra la richiesta di dimissioni arrivata direttamente da Giorgia Meloni e un clima interno a Fratelli d’Italia che si è fatto improvvisamente ostile. La ministra del Turismo, sorpresa dall’accelerazione della premier nel pieno delle conseguenze del referendum, prova a resistere e costruisce una linea difensiva politica prima ancora che personale. Il punto è semplice e insieme esplosivo: non accetta di essere sacrificata come simbolo di una crisi che riguarda l’intero esecutivo, né di diventare il capro espiatorio di una fase complicata per la maggioranza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Santanchè sotto assedio, resiste e sfida Meloni: “Il mio caso è diverso”. Lunedì alla Camera la mozione di sfiducia delle opposizioni

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