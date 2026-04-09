La premier ha dichiarato che il governo è stabile e pronto a prendere decisioni importanti, rivolgendo un appello alle opposizioni affinché si concentrino su questioni politiche concrete e evitino polemiche sterili. Durante un discorso in Aula, ha sottolineato la fermezza dell’esecutivo e invitato i partiti avversari a un confronto su temi sostanziali, lasciando intendere la volontà di mantenere un’azione governativa decisa.

La premier Meloni ha lanciato una sfida diretta alle opposizioni durante un intervento in Aula, rivendicando la tenuta del governo e invitando i partiti avversari a confrontarsi su temi politici reali piuttosto che su polemiche. La leader della maggioranza ha ribadito la solidità dell’esecutivo, esprimendo forte soddisfazione per il lavoro svolto dai vicepremier Salvini e Tajani. Riorganizzazioni interne e la difesa dell’interesse nazionale. Il consolidamento della coalizione di governo è passato attraverso decisioni interne difficili e non prive di conseguenze. Meloni ha infatti rivelato di aver recentemente richiesto il ritiro dal proprio incarico ad alcuni membri del governo, pur riconoscendo il valore del lavoro svolto da questi ultimi prima del cambiamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni sfida le opposizioni: governo solido e scelte drastiche

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Temi più discussi: Meloni ‘sfida’ le opposizioni, riferirà in Parlamento il 9 aprile: i punti chiave del Governo; La tregua last-minute dà una mano a Meloni. Oggi la sfida dell’aula; Meloni e la sfida europea; Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido.

Meloni sfida tutti: Né dimissioni né rimpasto. Scontro totale con le opposizioni (VIDEO)Scontro politico ad alta tensione alla Camera, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni respinge ogni ipotesi di crisi e rilancia l’azione del governo dopo il risultato del referendum. «Niente ... giornalelavoce.it

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Da Meloni "un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida, ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all'opposizione, vi accontenteremo. Se non - facebook.com facebook

Conte a Meloni: 'Pronti alla sfida progressista, abbiamo più proposte condivise' #ANSA x.com