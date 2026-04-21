Melograno Art Gallery dal 23 al 29 aprile la mostra di Galeazzo Pasquali
Dal 23 al 29 aprile, la Melograno Art Gallery ospita una mostra personale di Galeazzo Pasquali. L'esposizione si concentra sulla forza materica delle sue opere e sulla sensibilità poetica che le caratterizza. La rassegna presenta una selezione di lavori realizzati dall'artista nel corso degli ultimi anni, offrendo ai visitatori l'opportunità di apprezzare da vicino le sue creazioni.
La Melograno Art Gallery presenta la mostra personale di Galeazzo Pasquali, un percorso dedicato alla forza materica e alla sensibilità poetica del suo lavoro. Dal 23 al 29 aprile, la galleria accoglie una selezione di opere che raccontano la sua ricerca tra memoria, gesto e profondità della.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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