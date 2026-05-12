Un attore famoso è stato visto a Roma in compagnia di una donna italiana di 26 anni più giovane. La coppia è stata fotografata mentre si aggirava per le vie della città, senza nascondersi. Le immagini sono state pubblicate sui social e hanno attirato l’attenzione dei media. Non sono stati forniti dettagli sulle loro identità, né sul motivo della visita o sulla relazione tra i due.

Mel Gibson è a Roma per lavoro, ma nella Città Eterna sembra aver trovato anche qualcosa di più. L’attore e regista australiano, impegnato in questi giorni sul set del sequel de La Passione di Cristo, è stato paparazzato dal magazine Chi durante una serata decisamente infuocata insieme ad Antonella Salvucci, attrice ed ex modella italiana di 26 anni più giovane. Le immagini pubblicate dal settimanale raccontano una complicità impossibile da nascondere, fatta di passeggiate mano nella mano, abbracci e un bacio appassionato immortalato nella notte romana. Roma sullo sfondo, il "Fontanone" poco distante e un’atmosfera da dolce vita. Mel Gibson è stato paparazzato da Chi in compagnia di Antonella Salvucci, con cui appare in evidente sintonia durante una passeggiata notturna nel cuore della Capitale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mel Gibson, fuga d’amore a Roma: chi è la nuova fiamma italiana 26 anni più giovane

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